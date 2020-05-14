Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre önceki gün Aşiyan yolundaydı. Maskesini takmış, şoförü ile alışverişe gidiyordu. “65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı kalkmadı, geçen pazar kısmi izin verildi. Keşke siz de o gün hava alsaydınız” diyenlere çok kızdı.

“Ben yaş sınırına takılmıyorum. Bazı salakların internete yazdıklarına inanmayın, isteyene nüfus cüzdanımımı gösteririm” dedi. Sevim Emre arama motorlarına göre; 1944 doğumlu. Temmuzda 76 olacak.







