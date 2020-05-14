Magazin Yaş sınırı Sevim Emre'yi kızdırdı

Yaş sınırı Sevim Emre'yi kızdırdı

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Yaş sınırı Sevim Emre'yi kızdırdı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre kısmi izin dışında sokağa çıktı. Bu nedenle eleştirilere maruz kalan Sevim Hanım, eleştirilere sert tepki gösterdi. Ali KESER / POSTA

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre önceki gün Aşiyan yolundaydı. Maskesini takmış, şoförü ile alışverişe gidiyordu. “65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı kalkmadı, geçen pazar kısmi izin verildi. Keşke siz de o gün hava alsaydınız” diyenlere çok kızdı.

Ben yaş sınırına takılmıyorum. Bazı salakların internete yazdıklarına inanmayın, isteyene nüfus cüzdanımımı gösteririm” dedi. Sevim Emre arama motorlarına göre; 1944 doğumlu. Temmuzda 76 olacak.

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