Yas tutan kuğu 23 trenin rötar yapmasına neden oldu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fuldatal yakınlarındaki olayda, kuğulardan biri rayın üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılınca öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi alttaki raylara tünedi ve Kassel-Göttingen seferini yapan trenlerin geçişine engel oldu.

Alman medyasındaki haberlere göre, itfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırmak için özel malzemeler kullandı. Raylara tüneyen eşiyse, yakalanıp, Fulda nehri kıyısında serbest bırakıldı.

23 tren rötar yaptı

Polis, 23 Aralık'ta yaşanan ve kamuoyuna yeni açıklanan olayda 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığını belirtti.

Kuğuların ölen eşlerinin yasını tuttuğu ve ölüm anının gerçekleştiği alanda uzun zaman geçirdikleri biliniyor.





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