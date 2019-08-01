Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Beştepe'de toplanıyor. YAŞ öncesi üyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katılıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyelerine yemek verecek. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, şurada alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine, "YAŞ toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı vatanınımızın bekasına milletimizin bütünlüğüne olan tehditlerin arttığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. TSK, bu tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" yazdı.