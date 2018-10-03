Yasa dışı bahis sitesine para aktaran çete çökertildi

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan yasa dışı bir bahis sitesine elde ettikleri paraları başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak aktaran şahıslar ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı olarak bahis ve şans oyunları düzenleyen şahıslara Türkiye’den para aktaran çetenin çökertilmesi için harekete geçti. Ekiplerce yapılan 6 aylık çalışmalarda, Gölcük ilçesinde üniversite öğrencisi, ev hanımı ve işsiz vatandaşların banka hesaplarını ele geçirip Türkiye’den ele geçirdikleri parayı merkezi Kuzey Kıbrıs’ta olan yasa dışı bahis sitesinin hesabına aktaran N.K, F. Y, E.Y.T, M.Y, Y.I. ve A.B. isimli şahısların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan banka hesapları kontrol altına alınan şahısların hesaplarındaki 500 bin TL paraya mahkeme kararı ile el konuldu. İHA



