Yaşa göre yapılması gereken cilt bakımı rutinleri
Cildimiz, vücudumuzdaki en büyük organdır. Cilt, sürekli dış etkenlere maruz kaldığı için daimi bakıma ihtiyaç duyar. Ancak bu bakımlar yaşa göre değişiklik gösteriyor. İşte yaşınıza göre cilt bakım tüyoları.
Her yaşta cildimize özen göstermemiz gerekiyor. Düzenli cilt bakımı sayesinde, hem daha genç hem de daha sağlıklı görünmek mümkün. Hatta makyajsız da güzel görünmenin formülü düzenli cilt bakımından geçiyor. Ancak her yaşa her cilt bakımı da gitmiyor. Cilt bakımı rutininizi yaşınızı baz alarak düzenlemeniz gerekir. Peki hangi yaşta, nasıl cilt bakımı uygulanmalı?
20'li yaşlar
20'li yaşlarda yapmanız gereken şey sadece cildinizi korumak ve nemlendirmek olmalıdır. Cilt tipinize uygun olarak seçeceğiniz nemlendirici ve güneş koruyucu kremlerinizi düzenli olarak uygulamanız gerekir. Banyo sonrası, makyaj öncesi ve makyaj çıkardıktan sonra, cildi nemlendirmek oldukça önemlidir. Hyalüronik asit içeren nemlendiriciler sayesinde cildinizi neme doyurabilirsiniz. Her dışarı çıktığınızda ise, güneş korucu krem kullanmayı unutmamalısınız.
30'lu yaşlar
Cilt kalitesi 30'lu yaşlarda azalmaya başlar. Cilt elastikiyetini kaybeder, kırışıklıklar belirmeye ve lekeler ortaya çıkmaya başlar. Bu yüzden cildi sıkıştıracak ve güçlendirecek askorbik asit içeren serumlar veya kremler kullanabilirsiniz. Elbette nemlendirmeyi ve güneş kremi kullanmayı da unutmayın.
40'lı yaşlar
Kuruluk, sarkma, gözenek problemlerinin başladığı 40'lı yaşlarda cildin yağ üretimi de giderek azalıyor. Narinleşen cilt için hassas ciltlere özel temizleyiciler kullanmak gerekiyor. Bunun yanı sıra, cildi desteklemek ve azalan bağ dokuyu güçlendirmek için peptid ve kolajen üretimi sağlayacak ürünler kullanmakta fayda var.
50'li yaşlar
Vücuttaki hormonal denge katı bir şekilde 50'li yaşlarda değişir. Ciltteki yağ asitleri eksildiği için cildin dolgunluğu yok oluyor. 50'li yaşlarda zengin nemlendiriciler ve cildi dolgunlaştırma etkisi olan ürünler kullanmak gerekir. Kırışıklıkların net bir şekilde ortaya çıktığı bu dönemde, dudak ve göz çevresine ekstra bakım uygulamakta fayda var.
60'lı yaşlar
Ciltteki sarkmaların hat safhaya ulaştığı 60'lı yaşlarda, yüz egzersizleri ve masaj aletlerinin yanı sıra dolgunlaştırıcı ve ekstra nemlendirici ürünler kullanmanız gerekir. Bu yaşlarda retinol içeren ürünler kullanabilirsiniz.
70'li yaşlar
70'li yaşlarda fazla kimyasal ürünler kullanmamaya özen göstermeniz gerekir. Yoğun nemlendirici ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip ürünler doğal içerikli olmalı. Cildinizi yormadan nemlendirmelisiniz ve kırışıklıklar için hassas içerikli ürünler kullanmalısınız.
Bu haberi de okudularSağlıklı bir cilt için yemeniz gereken 5 besin