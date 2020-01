Yaşa göre yapılması gereken cilt bakımı rutinleri

Her yaşta cildimize özen göstermemiz gerekiyor. Düzenli cilt bakımı sayesinde, hem daha genç hem de daha sağlıklı görünmek mümkün. Hatta makyajsız da güzel görünmenin formülü düzenli cilt bakımından geçiyor. Ancak her yaşa her cilt bakımı da gitmiyor. Cilt bakımı rutininizi yaşınızı baz alarak düzenlemeniz gerekir. Peki hangi yaşta, nasıl cilt bakımı uygulanmalı?

20'li yaşlar

20'li yaşlarda yapmanız gereken şey sadece cildinizi korumak ve nemlendirmek olmalıdır. Cilt tipinize uygun olarak seçeceğiniz nemlendirici ve güneş koruyucu kremlerinizi düzenli olarak uygulamanız gerekir. Banyo sonrası, makyaj öncesi ve makyaj çıkardıktan sonra, cildi nemlendirmek oldukça önemlidir. Hyalüronik asit içeren nemlendiriciler sayesinde cildinizi neme doyurabilirsiniz. Her dışarı çıktığınızda ise, güneş korucu krem kullanmayı unutmamalısınız.

30'lu yaşlar

Cilt kalitesi 30'lu yaşlarda azalmaya başlar. Cilt elastikiyetini kaybeder, kırışıklıklar belirmeye ve lekeler ortaya çıkmaya başlar. Bu yüzden cildi sıkıştıracak ve güçlendirecek askorbik asit içeren serumlar veya kremler kullanabilirsiniz. Elbette nemlendirmeyi ve güneş kremi kullanmayı da unutmayın.

40'lı yaşlar

Kuruluk, sarkma, gözenek problemlerinin başladığı 40'lı yaşlarda cildin yağ üretimi de giderek azalıyor. Narinleşen cilt için hassas ciltlere özel temizleyiciler kullanmak gerekiyor. Bunun yanı sıra, cildi desteklemek ve azalan bağ dokuyu güçlendirmek için peptid ve kolajen üretimi sağlayacak ürünler kullanmakta fayda var.

50'li yaşlar

Vücuttaki hormonal denge katı bir şekilde 50'li yaşlarda değişir. Ciltteki yağ asitleri eksildiği için cildin dolgunluğu yok oluyor. 50'li yaşlarda zengin nemlendiriciler ve cildi dolgunlaştırma etkisi olan ürünler kullanmak gerekir. Kırışıklıkların net bir şekilde ortaya çıktığı bu dönemde, dudak ve göz çevresine ekstra bakım uygulamakta fayda var.

60'lı yaşlar

Ciltteki sarkmaların hat safhaya ulaştığı 60'lı yaşlarda, yüz egzersizleri ve masaj aletlerinin yanı sıra dolgunlaştırıcı ve ekstra nemlendirici ürünler kullanmanız gerekir. Bu yaşlarda retinol içeren ürünler kullanabilirsiniz.

70'li yaşlar

70'li yaşlarda fazla kimyasal ürünler kullanmamaya özen göstermeniz gerekir. Yoğun nemlendirici ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip ürünler doğal içerikli olmalı. Cildinizi yormadan nemlendirmelisiniz ve kırışıklıklar için hassas içerikli ürünler kullanmalısınız.

Bu haberi de okudular Sağlıklı bir cilt için yemeniz gereken 5 besin