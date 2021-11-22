Türkiye Yaşadığı dehşeti anlattı! 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'

Yaşadığı dehşeti anlattı! 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'

Türkiye

Yaşadığı dehşeti anlattı! 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'

Bursa’da aralarında husumet olan Berat Ö. tarafından ormanda vurulan Mert Güney 'Berat’ı babası azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı' dedi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 13:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da Mert Güney (19) ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu. Gelen polislere, kendisini, aralarında husumet bulunan Berat Ö.’nün vurduğunu söyleyen Güney, “Berat’ı babası azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı” dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kalfa Sokak’ta meydana geldi. Ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Mert Güney’in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, "Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat’ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı” dedi.

Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güney’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Hakan Çelik
Yılın otobüsü Türkiye'den
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İki nokta
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Songül Değirmenci'yi öldüren kişi cezaevinde korkunç halde bulundu