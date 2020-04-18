Küresel corona virüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Dünyada virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 250 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 155 binin üzerine çıktı. Hastalığı yenenlerin sayısı 600 bine yaklaştı. Türkiye'de ise, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya, vefat sayısı bin 769'a, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı ise 8 bin 63'e yükseldi.

Salgınla mücadelede zorunlu olmadıkça sokağa çıkılamaması ve vatandaşların kendisini izole etmesi virüsle savaşta en önemli tedbirlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı, virüs ile alakalı güncel bilgileri ve risk haritalarını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını geliştirdi. Uygulama, IOS ve Android marketlerde yayımlandı.

Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

Sizi uyarıyor

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Yine uygulama kullanıcıların Bluetooth'nu açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıyor.





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