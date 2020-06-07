Yasağa rağmen asker konvoyu yaptılar, cezasız kalmadı

Burdur'da yasağa rağmen araçlarıyla konvoy oluşturarak asker uğurlayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca eksik evrak nedeniyle 3 araca 1100 TL trafik cezası yazılırken, 1 araç da trafikten men edildi.

Burdur'da polis ekipleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara aykırı olarak asker uğurlaması yapan grubu evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Ancak konvoydaki kişiler polisin uyarısına rağmen tekrar şehir merkezine girdi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Asker konvoyu yapanlara ait araçlar bekçiler tarafından durduruldu.

Diğer ekiplerin de gelmesiyle bu kişilerin kimlikleri toplandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı 2020/10-12 sayılı karara aykırı olarak asker uğurlaması ve asker konvoyu yaptıkları için polis ekiplerince 8 kişi hakkında 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 1 otomobil trafikten men edilirken, 3 araca da çeşitli eksikliklerinden dolayı 1100 TL trafik cezası kesildi.







