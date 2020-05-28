Türkiye Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti: 18 kişiye virüs bulaştı

Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti: 18 kişiye virüs bulaştı

Türkiye

Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti: 18 kişiye virüs bulaştı

Diyarbakır'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden 'Covid-19' hastası, 18 kişiye virüs bulaştırdı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 17:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

Filyasyon ekibi harekete geçti

Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide corona virüs tespit edildi.

Toprak yolu kullanarak karantinayı ihlal etti 

Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu. Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. 

İlgili Haberler
Kurallara uyulmayan Malatya'da vaka sayısı arttı! Valilik uyardı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Umut verici haberler var
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Darbe solculara ait bir mevzu mu?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kurallara uyulmayan Malatya'da vaka sayısı arttı! Valilik uyardı