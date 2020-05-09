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Türkiye Yasağa rağmen denize girdiler

Yasağa rağmen denize girdiler

Türkiye

Yasağa rağmen denize girdiler

Aydın’ın turistik kenti Kuşadası’nda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. İlçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda bazı vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Türkiye’de corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bazı illerde sona erdi. 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle aralarında Aydın’ın da bulunduğu 7 ilde sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nın cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi.

Havanın güzel olmasını fırsat bilenler maskelerini takıp gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi’nde de bazı alışveriş dükkanları açıldı. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi’nde bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü.

DHA

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