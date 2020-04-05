Türkiye Yasağa uymayan genç kızın sözleri pahalıya patladı

Yasağa uymayan genç kızın sözleri pahalıya patladı

Türkiye

Yasağa uymayan genç kızın sözleri pahalıya patladı

İstanbul Bebek sahilinde corona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kız "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" demişti. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği genç kıza 3 bin lira idari para cezası kesti.

05 Nisan 2020, Pazar 12:59 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı.

Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken dün ise Beşiktaş’ta bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam etmişti. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Bizi nereye kadar tutacaklar" diyen genç kıza 3 bin lira ceza 

Bu kapsamda tüm uyarıları rağmen dışarıya çıkarak Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek T. ismindeki genç bir kız, “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” demişti.

Bu sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği Dilek T.’nin evine gitti.

Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, “Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, vatandaşlardan özür diledi.

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