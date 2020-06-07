Yasağı da delerim, tatilimi de yaparım

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nda dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Şehirlerarası seyahat etme yasağının devam ettiği o günlerde şarkıcı Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven, sahibi olduğu televizyon ve radyosunda program yapan arkadaşları ve yakın dostlarının bulunduğu bir grupla Marmaris’e gitti. Normalde kapalı olan, çok özel, 15 odalı bir butik oteli açtırdı. Yaşar ve Gülseven bayram tatilini arkadaşlarıyla denize girip eğlenerek geçirdi. Okan Bayülgen de bu grubun içindeydi.

Yeni açılan ve kapanan mekanlar

1 Haziran’da kontrollü normalleşme sürecine geçilince bazı restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı. Bazı işletme sahipleri de mekanlarını açmama kararı aldı. Nişantaşı’nın ünlü restoranı Galvin kapanıyor. Yerine de ünlü et lokantası Nusr-Et açılacak.

Nişantaşı’ndaki Frankie ve Bebek’teki ünlü Lucca yaz sonuna kadar kapalı olacak. Çeşme’nin ünlü plajları Sole Mare, Spiaggia Grande, Şeşbeş ve Bodrum Yalıkavak’taki Yeni açılan ve kapanan mekanlar Can Hatipoğlu Can Hatipoğlu X Beach bu yaz kapalı olacak. Dilara Endican’ın sahibi olduğu Marmaris’teki Barba Saranda otel ve plajının yanında Deli Keçi adında organik yiyecekler satacak bir mekan açıyor.

Sosyete ve iş dünyasının ünlülerinin vazgeçilmez adresi Fethiye Hillside Beach Club 12 Haziran’da açılıyor. Hillside grubunun 90’lı yıllardaki ünlü gece kulübünü bilmeyen yoktur. 19 ve 27 Haziran’da Hillside’da ‘Pasha’ konseptinde iki parti yapacak. Gecenin müzikleri ünlü DJ Can Hatipoğlu’na emanet olacak.

Saklı cennette ıssız tatil

Milli futbolcu Arda Turan, kontrollü normalleşme sürecinin başladığı ilk gün eşi Aslıhan Hanım ve oğlu Hamza Arda ile Datça Yarımadası’ndaki ‘saklı cennet’ diye tanımlanan, ünlülerin vazgeçilmez adresi D Maris Bay’e gitti. 36 süiti ve 196 odası olan otelin içinde dünyaca ünlü Zuma, La Guerite, Manos ve Nusr-Et gibi restoranlar da var. Lüks otelde Turan ailesi dışında henüz müşteri yokmuş.