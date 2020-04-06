Yasağı deldiler, evde tıraş dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile berber dükkânları da 21 Mart’tan beri kapalı. Ancak bu yasağın, müşterinin talebi berberin de ‘olur’ demesiyle sık sık delindiği anlaşıldı. İstanbul Büyükçekmece’de bulunan berber S. C., işyerinin kapalı olması nedeniyle, eski müşterilerinin evlerine giderek saç tıraşlarını yaptığını söyledi. Bir holding yöneticisi olarak kendimizi tanıtarak konuştuğumuz S. C., “Belli ki önemli bir toplantınız var. Başka ilçelere pek gitmiyorum. Ancak sizin için gelebilirim. Saç kesimini 150 TL’ye yapıyorum. Konum atarsanız gelirim” diye konuştu.

İstanbul Ataşehir’de bulunan berber N. K. ise bakanlığın kararını hatırlatarak “3.150 lira cezası var. Geçen bir arkadaşımızın başına geldi. Polis nasıl olmuşsa takip etmiş ve kendisine ceza yazdı. Riskli bir durum olduğu için özel davet eden müşterilerin evlerine gitmiyorum” dedi.

Hijyene dikkat ediyoruz

Bu kez Ankara Altındağ’da berber dükkânı bulunan K. S. ile konuşuyoruz. Kızılay’a yakın bir bölgede olduğumuzu söylediğimiz K. S., “Vereceğiniz adrese gelirim. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Hem bizim hem müşterinin sağlığı önemli. Geçen gün bir milletvekili abimizin de saç tıraşını yaptım. Normal zamanda 50 TL saç kesimi. Özel olarak evde yaptığım için 100 TL alıyorum. İşler çok yoğun 2-3 gün sonrasına randevu verebiliyoruz” dedi.

İzmir Buca’da işyeri bulunan H. Y. ise berber ihtiyacımızın söylememizden hemen sonra, “Sağlıktan önemlisi yok. Çok arayan oluyor ancak gelemem. Malum hem yasak da var” diye konuştu. Yasak kararına uymayan berberlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Hürriyet





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