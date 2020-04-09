Yasağı delen babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Kahramanmaraş'ta corona virüsle mücadele kapsamında yasak olduğu halde 10 yaşındaki çocuğuyla dışarıya çıkan babaya para cezası kesildi. Polisin uyarılarına karşılık, ''Ölürse de benim çocuğum, sana ne oluyor?'' diyen baba şaşkınlık yarattı.
09 Nisan 2020, Perşembe 13:00 Son Güncelleme:
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Kentte corona virüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.
'Sıkıntı çıkarırım"
Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsak sıkıntı çıkarırım burada" dedi.
Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı.