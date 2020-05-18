Türkiye Yasağı hiçe sayan piknikçiler drone ile tespit edildi

Yasağı hiçe sayan piknikçiler drone ile tespit edildi

Türkiye

Yasağı hiçe sayan piknikçiler drone ile tespit edildi

Sultanbeyli'de ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek yakalandı. Yasağı ihlal eden piknikçilere ceza uygulandı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.

Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosikletli ekip, tespit edilen noktada 2 kişinin piknik yaptığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.


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