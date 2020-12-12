Türkiye Yasağı ihlal eden kişiden polise 'inşallah arabanız bozulur da bana gelmezsiniz' sözleri

Yasağı ihlal eden kişiden polise 'inşallah arabanız bozulur da bana gelmezsiniz' sözleri

Türkiye

Yasağı ihlal eden kişiden polise 'inşallah arabanız bozulur da bana gelmezsiniz' sözleri

Konya'da corona virüs tedbirlerini ihlal eden biri alkollü iki kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Ceza kesilen Yusuf B. polise "İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey" dedi.

12 Aralık 2020, Cumartesi 09:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında, saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, Konya’da da saat 21.00'den, pazartesi saat 05.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 56 saatlik kısıtlama saat 21.00'de başlarken, Alaaddin Bulvarı’nda denetim gerçekleştiren polis ekipleri 55 ALP 71 plakalı otomobili durdurdu. Sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Cemal Ö. (27) ile yanında bulunan arkadaşı Yusuf B.'ye (30) kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ayrıca, 0.93 promil alkollü olan sürücü Cemal Ö.'ye 1228 TL ceza kesilerek 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Oto tamircisi olduğu öğrenilen Yusuf B., polislere "İşten çıktık arkadaşımızın evine gidiyoruz. 2 günlük yasaktan dolayı evine gidiyoruz. Anlayış göstermenizi bekliyorum. Yalan söyleyecek bir durumum yok ağabey ne diyeyim ben sana şimdi. İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey, sana bu kadar söylüyorum" demesi dikkat çekti.

Kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddeler boş kaldı.

DHA


İlgili Haberler
8 soruda yeni corona virüs tedbirleri


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sivasspor’un yaşadığı olay
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Tekno yılbaşı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Aman ha...
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca, bazı illerin yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı