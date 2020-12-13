Türkiye 'Yasağı mumla deliyorlar' ihbarına giden polis gözlerine inanamadı

'Yasağı mumla deliyorlar' ihbarına giden polis gözlerine inanamadı

Türkiye

'Yasağı mumla deliyorlar' ihbarına giden polis gözlerine inanamadı

Adana'da corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynandığına dair ihbar alan polis ekipleri 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesti.

13 Aralık 2020, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

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Yapılan baskında polis mum ışığında kumar oynayan 32 kişi tespit etti.

Kahvehane mühürlendi

Polis 32 kişiye corona virüs tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesti. Ayrıca kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.

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