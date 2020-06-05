Türkiye Yasağın iptali sonrası Pegasus'tan açıklama

Yasağın iptali sonrası Pegasus'tan açıklama

Türkiye

Yasağın iptali sonrası Pegasus'tan açıklama

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal kararının ardından, Pegasus'tan önemli bir açıklama geldi.

05 Haziran 2020, Cuma 12:57 Son Güncelleme:
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Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır" denildi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" ifadelerini kullanmıştı.


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