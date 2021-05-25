Türkiye Yasak aşk iddiası ölüm getirdi

Yasak aşk iddiası ölüm getirdi

Türkiye

Yasak aşk iddiası ölüm getirdi

Afyonkarahisar'da karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia eden İsmet D. (25) ile yaşanan tartışma sırasında tüfekle vurularak yaşamını yitiren Çağrı Kandemir toprağa verildi. Arbede sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören İsmet D. ise hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

25 Mayıs 2021, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde İsmet D., iddiaya göre dün akşam, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir ile beldedeki bağ evi yolunda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D. aracından aldığı av tüfeğini alarak Kandemir'e doğrulttu. Bu sırada ikili arasında yaşanan arbede sırasında av tüfeğinin ateş alması sonucu Çağrı Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Olayı haber alıp gelen yakınları Çağrı Kandemir'i kendi imkanlarıyla Çobanlar Devlet Hastanesine götürdü. Çağrı Kandemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çağrı Kandemir'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sülümenli beldesine getirilen Kandemir'in cenazesi, burada bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Olay sırasında yaralanan ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tedaviye alınan İsmet D. ise, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi. İsmet D.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR(DHA)

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