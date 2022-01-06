Türkiye Yasak aşk kavgasında kan aktı! Duyunca çılgına döndü, kurşun yağdırdı

Yasak aşk kavgasında kan aktı! Duyunca çılgına döndü, kurşun yağdırdı

Türkiye

Yasak aşk kavgasında kan aktı! Duyunca çılgına döndü, kurşun yağdırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Kemal Ç. ağır yaralanırken, Ramazan T. ise tutuklandı.

06 Ocak 2022, Perşembe 21:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kumluca'da oturan Ramazan T., kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent’te bir parkta buluştu. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç., iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T.'ye doğrulttu.

Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T., Kemal Ç.’yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi’ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklandı.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya) (DHA)

İlgili Haberler
Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı! O ilimizde kırmızı alarmGünlük vaka sayısı belli oldu! 6 Ocak koronavirüs tablosunda son durum


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Hakan Çelik
Birleşik Krallık’tan kimler burs alabilir?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Dil yâresi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu 367’yi nasıl icat etti?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: THY, Kazakistan seferlerini iptal etti