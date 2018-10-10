Kaçak bıldırcın avlamanın cezası 400 TL

Sonbaharın gelmesiyle birlikte görülen bıldırcın, avcıların dikkatini çekiyor. Usulüne uygun olmayan ve yasak şekilde avlanan bıldırcınları yakalamanın cezası ise bir kuş için 400 TL’nin üzerinde. Sesleri taklit edilerek ve ışık tutularak yakalanan hayvanları yakalayan kişilerin araç ve gereçlerine de el konuluyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, bölgede son zamanlarda sezonun açılması ile birlikte göç hayvanlarının avlanmasının arttığını söyledi. Yasak ve kaçak avcılık yöntemleriyle de avcılık yapıldığını aktaran Hıdır, son zamanlarda özellikle bıldırcınların bu yöntemle yakalandığına dikkat çekti. Hıdır, “Bu hayvanların kendi kılavuzlarının sesini taklit ederek, ses cihazları ile bu hayvanları etrafına toplayıp daha sonra ağlar ve ışık vasıtası ile canlı olarak toplanması söz konusu. Bize, bu güne kadar 60’a yakın bıldırcın teslim edildi ve bunların üzerinden kişilere cezai işlem uyguladık” dedi.

BİR BILDIRCINI YAKALAMANIN CEZASI 400 TL'NİN ÜSTÜNDE

Usulüne uygun olmayan şekilde ve kaçak olarak yakalanan bıldırcınların yanı sıra, avlanmada kullanılan araç ve gereçler için de cezai işlem uygulandığını aktaran Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, “Yakalanan bıldırcın başına 400 liranın üzerinde bir cezai işlem uyguluyoruz. Bu da yüklü miktar bir ceza. Onun yanı sıra, yasak ve kaçak avcılık yöntemlerine de ayrı ayrı olmak üzere cezalar uygulanıyor. Bölgemizde usule uygun olmayan kaçak yöntemler ile tavşan avcılığı da yapıldığı ihbarları bizlere gelmekte. Bununla da ilgili yine 3 ekip halinde, av sezonunun açılması ile birlikte bölgemizde koruma kontrol işlemlerimizi arttırdık. Bununla ilgili de büyük cezai işlemler uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

AVLANMADA KULLANILAN ARAÇLARA EL KONULABİLİR

Avlanmada kullanılan araçlara da el konulabileceğini belirten Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, av yapmak isteyenleri avcılık eğitimlerine katılıp, resmi belgeler ile avlanmaları konusunda uyararak, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu hayvanları avlama yöntemlerinde kullanılan özellikle traktör, binek otomobil ve diğer araçlar el koyup, bunların satışını da yapıyoruz. Dolayısı ile tavşana uygun olmayan metotlar ile avlanıldığı zaman büyük külfetler söz konusudur. Vatandaşlar bu yöntemlere baş vurmasınlar. Bizim açmış olduğumuz avcılık eğitim kurslarına katılsınlar, resmi belgelerini aldıktan sonra usulüne uygun yöntemlerle kotaları dahilinde avlansınlar. Hem devlete vergilerini de ödemiş olarak usulüne uygun yöntemlerle avcılık yapabilirler.”

İHA