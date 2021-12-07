Türkiye Yasak avlanmaya ceza yağdı

Yasak avlanmaya ceza yağdı

Türkiye

Yasak avlanmaya ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.

07 Aralık 2021, Salı 02:13 Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.

Aralık ayının ilk haftasında av korumada 544 avcı denetlenirken, 40 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avda kullanılan 5 tüfek, 2 ses cihazı ile yasadışı avlanan 594 saka ve 5 canlı mühre ördeğe el konuldu. 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ (İHA)

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