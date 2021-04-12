Yasak dinlemedi

Rıza Kocaoğlu, cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen önceki gün dışarıdaydı. Arkadaşı Derya Şensoy ile Cihangir’deki bir kafede oturmuş sohbet ediyorlardı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Kocaoğlu rahatsız oldu ve muhabirlere sitem etti. Derya Şensoy ise tepki vermeden konuşmasına devam etti.