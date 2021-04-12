Yasak dinlemedi
Rıza Kocaoğlu sokağa çıkma yasağında, arkadaşı Derya Şensoy'la Cihangir'de bir kafede görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
12 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Rıza Kocaoğlu, cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen önceki gün dışarıdaydı. Arkadaşı Derya Şensoy ile Cihangir’deki bir kafede oturmuş sohbet ediyorlardı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Kocaoğlu rahatsız oldu ve muhabirlere sitem etti. Derya Şensoy ise tepki vermeden konuşmasına devam etti.