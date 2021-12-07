Yasak Elma 123. bölüm izle! Yasak Elma 123. bölümde neler oldu?

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Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma 123. bölüm tek parça olarak yayınlandı. 6 Aralık 2021 tarihinde Yasak Elma son bölüm full internete yüklendi.

Yasak Elma 123. bölüm özeti

Yıldız'dan boşanmak üzere olan Çağatay'ın, Kumru ile ilişkisi medyaya da yansıyor. Çağatay, yasak aşkı Kumru'ya tektaş yüzük hediye ederek evlenme teklifinde bulunuyor. Tam o sırada eve geri dönen Yıldız'un bu hamlesi, Çağatay ve Kumru'yu şoke ediyor. Yıldız, ''Kocacığım. Evimize döndük, yuvamı çok özlemişim.'' derken Yıldız'ı gören Kumru ise evi terk ediyor.

Yasak Elma 122. bölümde neler oldu?

Yasak Elma 122. bölümde; Kumru, Ender'den kendisiyle işbirliği yapmasını ister. Aksi taktirde şirketteki sermaye arttırımıyla Ender'i tehdit eder. Ender, Kumru'nun teklifini kabul edecek mi? Doğan Bey, Çağatay'a karşı bir savaş başlatır. Doğan, toplantıda Çağatay'a "Bu tanıklığı, Yıldız'dan bir an evvel boşanman için yapıyorum çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum" der. Çağatay, buna ne tepki verecek? Yıldız, Doğan'a tepki gösterecek mi?

Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Çağatay, Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçecektir.

Yasak Elma konusu

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

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