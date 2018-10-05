Pazartesi günleri ekrana gelen Yasak Elma'nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender, Kemal'e gerekli tembihlerde bulunarak "Yıldız'ın oyununa sakın gelme" diyor. Yıldız'sa oyunlarına başladı bile... Halit'e "Bileziğim yok" diyerek Kemal'e hırsız damgası vuran Yıldız hayatının şokunu yaşamak üzere... Ender bombayı patlatıp Halit'in yatağına giriyor.

ALİHAN İLE ZEYNEP DUDAK DUDAĞA

Cem ile Zeynep'in bir ilişki yaşadığını düşünen Alihan "Keşke senden duysaydım" diye sitem ederken Zeynep fevri bir şekilde "Niye, tebrik mi edecektin?" diyor. Alihan ise bunun bir hata olduğunu dile getiriyor.

İkili her ne kadar deyim yerindeyse birbirlerini yeseler de aralarındaki bağ hâlâ kopmuş değil. Alihan tuvalette yakaladığı Zeynep'i dudağından öperken genç kadın buna kayıtsız kalamıyor. Fakat ikilinin öpüşmesine Zehra şahit oluyor ve ortalığı fena karıştırıyor. Cem, Zeynep'le sevgili olduklarını söylediğinde Zehra "Senin kız arkadaşın 5 dakika önce Alihan'la tuvalette öpüşüyordu" diyor ve herkesin suratı bembeyaz oluyor.



















