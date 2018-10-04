Yasak Elma'nın 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Bu hafta yok mu?
Pazartesi günleri ekrana gelen Yasak Elma dizisinin aradan geçen 3 gün boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu gelişme sonrası dizinin takipçileri 'Yasak Elma'nın 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?' sorusunu sormaya başladı
Yasak Elma'nın 16. bölümü 1 Ekim Pazartesi günü ekrana geldi. Aradan 3 gün geçti fakat 17. bölüm fragmanı hâlâ yayınlanmadı. Diziyi takip edenler heyecanla yeni bölüm fragmanını beklerken "Yasak Elma 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?" diye sorup araştırmaya başladı.
YASAK ELMA BU HAFTA YOK MU?
Yasak Elma'nın fragman yayınlanma tarihlerini incelediğimizde genellikle son bölümün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlandığını görüyoruz. Yeni bölümün 2. fragmanının ise çarşamba veya perşembe siteye eklendiğini biliyoruz. Fakat hiçbir fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bırakırken "Yasak Elma bu hafta yok mu?" sorusunu da akıllara getirdi.
Konuya ilişkin kanaldan ve yapımcıdan ise henüz net bir açıklama yapılmadı.
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