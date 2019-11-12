Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinin son bölümünde Halit ve Yıldız yedikleri yemeğin ardından bir anda yere yığıldı. Ekrana gelecek olan yeni bölümde hastaneye kaldırılan ikiliden Halit'i ziyarete gelen isimler arasında sürpriz bir isim yer alıyor. Nadir Kılıç olarak bilinen isim, Halit'in eski düşmanı, aynı zamanda Şahika'nın arkasındaki gizli güç!

Yasak Elma 56'ncı bölümde Şahika'yı evden kovan Halit, Yıldız ve çocuğu ile ilgilenmeye başlamıştı. Şahika ise henüz elindeki tüm kozları oynamadı. Şahika'nın arkasındaki gizli güç ekrana gelecek olan yeni bölümde kendisini gösterecek.

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı