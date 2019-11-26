Yasak Elma 58. bölümde neler yaşandı?

Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.

Yasak Elma 59. bölümde Halit, Ender'e karşı harekete geçiyor. Nadir'in Halit'e karşı yeni kozu ise Yıldız olacaktır.

Yasak Elma 59. bölüm fragmanında işlerin iyice karıştığı görülüyor.

Halit Şahika'yı; Nadir Ender'i kullanarak üstünlük elde etmeye çalışıyor. Fakat Şahika'nın elinde öyle bir koz var ki Ender'in eli kilitleniyor.

Şahika ile Ender arasında büyük çekişme. Yasak Elma 59. bölümde ilginç gelişmeler yaşanacak.

Yasak Elma 59. bölüm fragmanı yayınlandı



