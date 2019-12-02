Yasak Elma 60. bölüm fragmanı! Yasak Elma 59. bölüm özeti

Yasak Elma 58. bölüm özeti

Yasak Elma 58. bölümde neler yaşandı?

Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir.

Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir. Yıldız bu gelişmeler karşısında nasıl hareket edecektir. Ender'in Halit'in karşısında yer alması Yıldız'ın harekete geçmesine neden olmuştur.

Yasak Elma 59. bölüm özeti

Nadir'in şirket yönetimine Ender'i dahil etmesiyle Halit de Şahika'yı devreye sokuyor.

Halit Şahika'yı; Nadir Ender'i kullanarak üstünlük elde etmeye çalışıyor. Fakat Şahika'nın elinde öyle bir koz var ki Ender'in eli kilitleniyor. Peki Yıldız'ın Şahika'nın geri dönmesine tepkisi ne olacak?

Yasak Elma 59. bölümde Yıldız; Lila ile Zehra'yı Halit'e karşı tembihliyor. Lila görevini yerine getirirken Zehra istenileni veremiyor. Öte yandan Ender ile Şahika çekişmesi tatlı talı devam ederken Yıldız kendisini kıskanmayan Halit'e isyan edip "Yıldızlar da kayar Halit." cümlesini kuruyor. Yıldızın bu isyanı nasıl bitecek?





Yasak Elma 59. bölümde neler yaşanacak?

Yasak Elma 60. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?