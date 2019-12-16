Yasak Elma Yasak Elma 61. bölümde neler olacak? Yasak Elma Yasak Elma 6. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma Yasak Elma 61. bölüm özeti

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır. Bu kişi Yıldız mı olacak? Zehra ve Yıldız yine Halit'i kızdırıyor. Yasak Elma Yasak Elma 61. bölümü kaçırmayın.

Yasak Elma Yasak Elma 61. bölüm fragmanı 1





Yasak Elma 62. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma 61. bölüm fragmanı 2





Yasak Elma 62. bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.

Yasak Elma 62. bölüm fragmanı için takipte kalın.

Yasak Elma 60. bölümde neler olmuştu?

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar.

Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.