Yasak Elma Yasak Elma 61. bölümde neler olacak? Yasak Elma Yasak Elma 6. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma Yasak Elma 61. bölüm özeti

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Yıldız ve Ender'den daha uyanık davranan Şahika yine yakayı kurtarır. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır. Bu kişi Yıldız mı olacak? Zehra ve Yıldız yine Halit'i kızdırıyor. Halit, Nadir'in ceza evinde çekilmiş bir fotoğrafını ele geçirip Nadir'i bu fotoğrafla tehdit eden Halit isteklerini yerine getirmesi için 24 saat süre veriyor Nadir'e. Nadir Yıldız'ı Halit'i öldürmekle tehdit ederek Yıldız'dan o fotoğrafı kendisine getirmesini ister. Yıldız mecbren Nadir'in bu isteğini kabul eder. Fotoğrafı Nadir'e teslim eden Yıldız akıllı hareket edip fotoğrafın bir yedeğini kendisi alır.

Halit ve Yıldız cephesinde neler oluyor?

Nadir'in Yıldız'ın portresini Halit'e hediye etmesine bozulsa da tepki vermeyen Halit, Yıldız'ın gerçekleri anlatmasıyla sinirlerine hakim olamıyor. Şahika ise Yıldız ve Nadir ile ilgili Halit'i doldurmaya devam ediyor. Amacı Halit'i Nadir ve Yıldız arasında bir ilişki olabileceği yönünde kafasının karışmasını sağlamak.

Yasak Elma Yasak Elma 61. bölümü kaçırmayın.

Yasak Elma Yasak Elma 61. bölüm fragmanı 1





Yasak Elma 62. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma 61. bölüm fragmanı 2





Yasak Elma 62. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yasak Elma 62. bölüm fragmanı yazının sonunda

Yasak Elma 60. bölümde neler olmuştu?

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar.

Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

Yasak Elma 62. bölüm fragmanı



