Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

Yasak Elma 63. bölüm fragmanı





Bu akşam yayınlanacak 63. bölümde Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenecek ve Ender'den yardım isteyecek. Leyla ise Şahika ile işbirliğine gidecek.

Herkes için yeni dönem başlayacak

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.