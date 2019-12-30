Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız ile Leyla karşı karşıya geliyor
Pazartesi günleri seyirciyi ekran başına kilitleyen Yasak Elma 63. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Leyla ile Yıldız karşı karşıya geliyor. Yıldız Leyla ile ilgili Ender'den yardım istiyor. Oyuna geldiğini anlayan Leyla Şahika'nın kapısını çalıyor. Dizinin yayınlanan bölümünün hemen ardından, dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanı için aramalara başlıyor. Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma'nın yayınlanacak son bölümünün hemen ardından Yasak Elma 64. bölüm fragmanının sizlerle paylaşacağız.
Yasak Elma 63. bölüm özeti
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.
Yasak Elma 63. bölüm fragmanı
Bu akşam yayınlanacak 63. bölümde Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenecek ve Ender'den yardım isteyecek. Leyla ise Şahika ile işbirliğine gidecek.
Herkes için yeni dönem başlayacak
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.
Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.