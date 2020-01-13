Yasak Elma 64. bölümde neler olacak

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

Leyla'yı alt etmek için Yıldız, yeni planını devreye soktu.

Leyla'nın davranışları karşısında iyice sinirlenen Yıldız, Nadir'den yardım istemeye karar verdi ve Nadir'den Halit'in Leyla'yı kendi evine girerken görmesi için yardım talep etti. Ancak işler Yıldız'ın istediği gibi gelişmedi. İlk etapta Yıldız'ın teklifini kabul eden Nadir, Yıldız'ın Halit'ten ayrılması için Şahika ile işbirliği yapıp Yıldız'ın planını Leyla'nın lehine çevirdiler

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı





Heyecanın doruklarda olduğu Yasak Elma 64. bölümde işlerin seyri tamamen değişiyor.

Yasak Elma son bölümde neler yaşandı?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelendi, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’in kapısını çaldı. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düştüler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş buldu ve herkes için yeni bir dönem başladı.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma 65. bölüm fragmanı yayınlandı? Merak edenler için Yasak Elma 65. bölüm fragmanı sizinle...



