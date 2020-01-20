Yasak Elma 64. bölümde neler oldu?

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Zerrin gerçekleri öğrenince fenalaştı. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

Leyla'yı alt etmek için Yıldız, yeni planını devreye soktu.

Leyla'nın davranışları karşısında iyice sinirlenen Yıldız, Nadir'den yardım istemeye karar verdi ve Nadir'den Halit'in Leyla'yı kendi evine girerken görmesi için yardım talep etti. Ancak işler Yıldız'ın istediği gibi gelişmedi. İlk etapta Yıldız'ın teklifini kabul eden Nadir, Yıldız'ın Halit'ten ayrılması için Şahika ile işbirliği yapıp Yıldız'ın planını Leyla'nın lehine çevirdiler.

Yasak Elma 65. bölüm özeti

Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.

Yasak Elma 65. bölüm fragmanı





Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı

İşte Yasak Elma 66.bölüm fragmanı







