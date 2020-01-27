Yasak Elma 66. bölüm özeti

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.

Yasak Elma 66. bölüm









Yasak Elma 65. bölümde neler olmuştu?

Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.

Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 67. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma son bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.

3. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden “Yasak Elma” dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor.

Ekranların sevilen yüzü, “Benimle Söyle” programının başarılı sunucusu Enis Arıkan, “Yasak Elma”nın 27 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak 66. bölümünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide Arıkan, Yıldız’ın (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak, ikili izleyiciyi kahkahaya boğacak.