Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 66. bölümde sürpriz isim
Yasak Elma 66. bölüm fragmanında Halit'in Leyla'ya ev açtığı anlaşılıyor. Halit'in Leyla'ya ev açtığını öğrenen Şahika bu bilgiyi Nadir'e veriyor. Ender ve Kaya ayrılık üzerine konuşurken öpüşmeye başlıyor. Aşk yeniden mi ateşleniyor? Şahika Leyla'yı yakın markaja alıyor. Halit ise sürekli işi bahane ederek zamanını ev dışında geçiriyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı “Yasak Elma”, her Pazartesi ekranlarda. Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 67. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler merakla bu soruların cevabını bekliyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.
Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.
Yasak Elma 65. bölümde neler olmuştu?
Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.
Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 67. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma son bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.
Enis Arıkan Yasak Elma'da
3. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden “Yasak Elma” dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor.
Ekranların sevilen yüzü, “Benimle Söyle” programının başarılı sunucusu Enis Arıkan, “Yasak Elma”nın 27 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak 66. bölümünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizide Arıkan, Yıldız’ın (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak, ikili izleyiciyi kahkahaya boğacak.