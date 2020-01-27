Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Halit ve Leyla arasındaki ilişkiyi öğreniyor mu? Yasak Elma 66. bölüm fragmanında Halit'in Leyla'ya ev açtığı anlaşılıyor. Halit'in Leyla'ya ev açtığını öğrenen Şahika bu bilgiyi Nadir'e veriyor. Ender ve Kaya ayrılık üzerine konuşurken öpüşmeye başlıyor. Aşk yeniden mi ateşleniyor? Şahika Leyla'yı yakın markaja alıyor. Halit ise sürekli işi bahane ederek zamanını ev dışında geçiriyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı “Yasak Elma”, her Pazartesi ekranlarda. Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 67. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler merakla bu soruların cevabını bekliyordu ve Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayında. Yasak Elma 67. bölüm fragmanını haberimizin sonunda bulabilirsiniz.