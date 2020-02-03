Yasak Elma 67. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Diziyi heyecanla takip eden izleyiciler merakla dizinin yeni bölüm fragmanı için aramalara başlıyor. Yasak Elma 68. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusu Google de aranmaya başlıyor. Yasak Elma 68. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanıyor?

Yasak Elma 66. bölümde neler yaşandı bir bakalım

Yasak Elma 66. bölüm fragmanında Halit'in Leyla'ya ev açtığı anlaşılıyor. Halit'in Leyla'ya ev açtığını öğrenen Şahika bu bilgiyi Nadir'e veriyor. Ender ve Kaya ayrılık üzerine konuşurken öpüşmeye başlıyor. Aşk yeniden mi ateşleniyor? Şahika Leyla'yı yakın markaja alıyor. Halit ise sürekli işi bahane ederek zamanını ev dışında geçiriyor.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı “Yasak Elma”, her Pazartesi evlerinize konu oluyor.

Yasak Elma 67.bölüm özeti

Fragman 1





Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.

Yıldız'ın doğum günü kutlama planına Halit karşı çıkıyor ve daveti iptal etmesini istiyor. Argunların evinde Halit-Leyla atışması son sürat devam ediyor. Ender takip sonucu Leyla'nın kaldığı evin Halit'in olduğunu öğreniyor. Yıldız Leyla'nın evine gidiyor ve kapıyı açan Leyla'nın yanında Halit'i görüyor.

Yasak Elma 66. bölüm Web Özel Fragmanı





Olaylar tüm heyecanı ve ayrıntısıyla 67. bölümde olacak.

Yasak Elma 68. bölüm fragmanın ne zaman yayınlanacağı soru işareti ancak dizi bitimden yayınlandığı anda Yasak Elma 68. bölüm fragmanı haberimizde olacak.