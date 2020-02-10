Yasak Elma 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Hazırlanın düğün var
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Bu planların en başında Yıldız ile evlenmek geliyor ve Nadir Yıldız'a evlenme teklif ediyor. Leyla Halit'e hamile olduğunu açıkladı. Yasak Elma 68. bölüm ile ekranlardaydı. Yasak Elma 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 69. bölüm fragmanını yazımızın sonunda izleyebilirsiniz.
10 Şubat 2020, Pazartesi 21:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yasak Elma 67.bölüm özeti
Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.
Yasak Elma 68. bölümde neler yaşanacak?
İşte Yasak Elma 68. bölüm fragmanı
Yasak Elma 68. bölüm
Gerçekleri öğrenen Yıldız Halit'e rest çekip evden ayrılıyor. Halit'in bütün çocukları Halit'e karşı birleşiyor ve Halit'e tepki gösteriyorlar. Yıldız ise hırsını alamayıp başka bir yol arıyor, onları rezil etmek istediğini söylüyor.
Nadir, Yıldız'a evlenme teklif ediyor
https://twitter.com/yasakelmafox/status/1226971261886238722?s=20
Ender'den aldığı akılla şirkete gidip Leyla'nın saçını başını yolan Yıldız'ın bundan sonra atacağı adımın ne olacağı merak konusu.
Leyla, Halit'e hamile olduğunu söyledi
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1226970773983842305?s=20
Yasak Elma 69. bölüm fragmanı yayınlandı
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1226913720036708353?s=20
Hazırlanın düğün var! İşte Yasak Elma 69. bölüm fragmanı