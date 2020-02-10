Yasak Elma 67.bölüm özeti

Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.

Yasak Elma 68. bölümde neler yaşanacak?

İşte Yasak Elma 68. bölüm fragmanı

Yasak Elma 68. bölüm

Gerçekleri öğrenen Yıldız Halit'e rest çekip evden ayrılıyor. Halit'in bütün çocukları Halit'e karşı birleşiyor ve Halit'e tepki gösteriyorlar. Yıldız ise hırsını alamayıp başka bir yol arıyor, onları rezil etmek istediğini söylüyor. Ender'den aldığı akılla şirkete gidip Leyla'nın saçını başını yolan Yıldız'ın bundan sonra atacağı adımın ne olacağı merak konusu.

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https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1226913720036708353?s=20



