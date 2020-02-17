Yasak Elma 69. bölümde neler olacak?

Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur. Nadir, Yıldız'ın doğum günü için çok özel bir parti düzenliyor. Bunu öğrenen Halit Nadir'e hesap sorar. Yıldız herkesin ortasında Nadir'in evlenme teklifini kabul ettiğini söyler.

Yasak Elma'dan iki isim ayrılıyor

Yasak Elma'da Tuvana Türkay "Leyla" karaketine hayat veriyordu. Leyla, Yasak Elma 70. bölümde diziye veda edecek.

Halit'in eski ortağı yeni düşmanı "Nadir" karakterine hayat veren Hakan Karahan da 71. bölüm ile ekranlara veda ediyor.

Leyla ve Nadir'in gidişinden sonra 3 yeni karakter bir kadın ve 2 erkek oyuncu diziye dahil olacak.





Yasak Elma 70. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma 70. bölümde Yıldız Ender'e Nadir'in evlenme teklifine neden evet dediğini açıklıyor. Yıldız Nadir'le evlenmek istemediğini aslında Halit'e kızdığı için teklife "Evet" dediğini söylüyor. Halit her şeyini kaybediyor.

Yasak Elma 70. bölüm fragmanı yayında







