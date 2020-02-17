Yasak Elma 70. bölüm fragmanı yayında! Halit, Nadir-Yıldız evliliğine izin verecek m?
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Bu planların en başında Yıldız ile evlenmek geliyor ve Nadir Yıldız'a evlenme teklif ediyor. Evlenme teklifine "Evet" cevabını veren yıldız 70. bölüm fragmanında teklife neden "Evet" dediğini açıklıyor. Yıldız, Leyla'nın hamileliğini öğrenince bir anlık öfke ile evlenme teklifini kabul ediyor.. Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde iki isim diziye veda ediyor olacak. Yasak Elma 70. bölüm fragmanı yayında...
17 Şubat 2020, Pazartesi 18:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yasak Elma 69. bölümde neler olacak?
Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur. Nadir, Yıldız'ın doğum günü için çok özel bir parti düzenliyor. Bunu öğrenen Halit Nadir'e hesap sorar. Yıldız herkesin ortasında Nadir'in evlenme teklifini kabul ettiğini söyler.
Yasak Elma'dan iki isim ayrılıyor
Yasak Elma'da Tuvana Türkay "Leyla" karaketine hayat veriyordu. Leyla, Yasak Elma 70. bölümde diziye veda edecek.
Halit'in eski ortağı yeni düşmanı "Nadir" karakterine hayat veren Hakan Karahan da 71. bölüm ile ekranlara veda ediyor.
Leyla ve Nadir'in gidişinden sonra 3 yeni karakter bir kadın ve 2 erkek oyuncu diziye dahil olacak.
Yasak Elma 70. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma 70. bölümde Yıldız Ender'e Nadir'in evlenme teklifine neden evet dediğini açıklıyor. Yıldız Nadir'le evlenmek istemediğini aslında Halit'e kızdığı için teklife "Evet" dediğini söylüyor. Halit her şeyini kaybediyor.
Yasak Elma 70. bölüm fragmanı yayında
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1229515516676595712?s=20
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1229507076772245507?s=20