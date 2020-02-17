Yasak Elma 70. bölüm fragmanında neler oluyor? Yasak Elma 70. bölüm fragmanı izle
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Bu planların en başında Yıldız ile evlenmek geliyor ve Nadir Yıldız'a evlenme teklif ediyor. Leyla Halit'e hamile olduğunu açıkladı. Yıldız, Leyla'nın hamileliğini öğrenince olmadık kararlar alacak. Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde iki isim diziye veda ediyor olacak. Yasak Elma 69. bölümde neler olacağı merak edilirken Yasak Elma 70. bölüm fragmanı içinde heyecanlı bekleyiş başladı. Yasak Elma 70. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat yayınlandığı an buradan izleyebilirsiniz.
17 Şubat 2020, Pazartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Yasak Elma 69. bölümde neler olacak?
Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur. Nadir, Yıldız'ın doğum günü için çok özel bir parti düzenliyor. Bunu öğrenen Halit Nadir'e hesap sorar. Yıldız herkesin ortasında Nadir'in evlenme teklifini kabul ettiğini söyler.
Yasak Elma'dan iki isim ayrılıyor
Yasak Elma'da Tuvana Türkay "Leyla" karaketine hayat veriyordu. Leyla, Yasak Elma 70. bölümde diziye veda edecek.
Halit'in eski ortağı yeni düşmanı "Nadir" karakterine hayat veren Hakan Karahan da 71. bölüm ile ekranlara veda ediyor.
Leyla ve Nadir'in gidişinden sonra 3 yeni karakter bir kadın ve 2 erkek oyuncu diziye dahil olacak.
Yasak Elma 70. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Herkes Yasak Elma 70. bölüm fragmanını merakla beklerken Yasak Elma 70. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.