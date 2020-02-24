Yasak Elma 70. bölümde neler olacak? Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.

Yasak Elma 70. bölüm fragmanları









Yasak Elma'da "Yıldız"lı dönem başlıyor

Bu bölümde Yıldız'dan inciler duymaya devam edeceğiz. Yasak Elma 70. bölüm fragmanına bakılırsa Yıldız'ın "Ben Yıldız'ım ya artık kuyruklu Yıldız'ım" sözü çok konuşulacak diye düşünüyoruz. Evi mühürlenen Halit Argun ve çocuklarının ne yapacağı da merak konusu. Halit Argun imparatorluğu tam manasıyla çökmüş görünüyor. Şimdi söz Yıldız'da. Bu arada bu bölümde Leyla'nın da sonunun geldiğini söyleyebiliriz.

Yasak Elma 71. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevaplarını bulmak isteyen dizinin takipçileri aramalara başladı. Ancak Yasak Elma 71. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

﻿﻿Yasak Elma 71. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak