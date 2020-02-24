Yasak Elma 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 70. bölümde neler oldu?
Yasak Elma dizisinde Halit Argun imparatorluğu sona ererken yeni bir döneme giriliyor. Her bölümü ayrı bir olay yaratan Yasak Elma'da Yıldız dönemi başladı. Halit Argun'a bundan sonraki süreçte ne olacağı merak konusu olurken izleyici yeni bölüm fragmanı için dizi bitiminde fragman aramalarına başladı. Yasak Elma 70. bölümde neler oldu? Yasak Elma 70. bölüm ile bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma 71. bölüm fragmanı için ise heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yasak Elma 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Detaylar haberimizde...
24 Şubat 2020, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Yasak Elma 70. bölümde neler olacak? Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.
Yasak Elma 70. bölüm fragmanları
Yasak Elma'da "Yıldız"lı dönem başlıyor
Bu bölümde Yıldız'dan inciler duymaya devam edeceğiz. Yasak Elma 70. bölüm fragmanına bakılırsa Yıldız'ın "Ben Yıldız'ım ya artık kuyruklu Yıldız'ım" sözü çok konuşulacak diye düşünüyoruz.
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1232039647666110465?s=20
Evi mühürlenen Halit Argun ve çocuklarının ne yapacağı da merak konusu. Halit Argun imparatorluğu tam manasıyla çökmüş görünüyor. Şimdi söz Yıldız'da. Bu arada bu bölümde Leyla'nın da sonunun geldiğini söyleyebiliriz.
Yasak Elma 71. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevaplarını bulmak isteyen dizinin takipçileri aramalara başladı. Müjdeyi verelim hemen Yasak Elma 71. bölüm fragmanı yayınlandı.
Ender Şahika'ya karşı yeni bir savaş mı başlatıyor?
Şahika'nın karşısına geçen Ender Şahika'ya "İşine son vermeye geldim" diyor. Bu durum karşısında panikleyen Şahika Nadir'e gidip iş teklifinde bulunuyor.
Şahika ile işbirliği yapmak istemeyen Nadir'i, Şahika tehdit ediyor. Halit kendine yeni bir iş aramaya başlıyor. Şahika ise Nadir'e veda etmeye gidiyor. Peki bu veda Nadir'in sonu mu olacak?
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1232043911482413056?s=20
İşte Yasak Elma 71. bölüm fragmanı