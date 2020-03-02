Yasak Elma 71. bölüm: Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.

Yasak Elma 71. bölüm





Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu.

Peki Gül Korkmaz kim ve Yasak Elma'da hangi rolü üstlenecek?

13 Şubat 1986 doğumlu oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ından mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde okumaya başladı. Kilit, Alçalarak Yüksel oyunlarının yanı sıra; Paramparça, Suç Dosyası, Akasya Durağı ve Karadayı dizilerinde yer aldı.

Başarılı oyuncu, Halit'in iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.

Ender Şahika'ya karşı yeni bir savaş mı başlatıyor?

Şahika'nın karşısına geçen Ender Şahika'ya "İşine son vermeye geldim" diyor. Bu durum karşısında panikleyen Şahika Nadir'e gidip iş teklifinde bulunuyor. Şahika ile işbirliği yapmak istemeyen Nadir'i, Şahika tehdit ediyor. Halit kendine yeni bir iş aramaya başlıyor. Şahika ise Nadir'e veda etmeye gidiyor. Peki bu veda Nadir'in sonu mu olacak?

Yasak Elma 72. bölüm fragmanı için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Yasak Elma 72. bölüm fragmanı için bizi takipte kalın!