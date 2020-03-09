Yasak Elma 72. bölüm özeti: Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

İşte Yasak Elma 72. bölüm fragmanı...





Yasak Elma 72. bölüm 2. fragmanı





Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

“Yasak Elma” dizisinin kadrosuna yıldız bir isim daha katıldı.

Başarılı oyuncu Gökhan Alkan dizide Kerim karakterine hayat verecek.

Kerim, yurt dışından gelen yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olarak izleyici karşısına çıkacak. Tesadüfen yolları kesişecek olan Yıldız (Eda Ece) ve Kerim’in (Gökhan Alkan) hayatı eskisi gibi olmayacak.

Halit yeniden zengin mi oluyor? Kerim ve Yıldız arasında neler olacak? Şahika yaptıklarının cezasını çekecek mi? Yasak Elma bu akşam 72. bölüm ile ekranlarda olacak.

Peki Yasak Elma 73. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.