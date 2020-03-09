Magazin Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayında! Halit'in hayatı değişiyor

Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayında! Halit'in hayatı değişiyor

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Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayında! Halit'in hayatı değişiyor

Yasak Elma'da Nadir'in ölümü ile herkes şaşkına dönerken asıl şaşırtan olay Şahika'nın Nadir'in eşi olarak ortaya çıkması oluyor. Halit'in hayatını değiştirecek bir haber bu bölüme damgasını vuracak. Halit için yeniden yükselme umudu heyecan yaratıyor. Seyirciyi her hafta ekran başına kilitleyen Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 73. bölüm fragmanı ve diğer detaylar haberimizde...

09 Mart 2020, Pazartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Yasak Elma 72. bölüm özeti: Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar.


Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

İşte Yasak Elma 72. bölüm fragmanı...


Yasak Elma 72. bölüm 2. fragmanı


Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Yasak Elma” dizisinin kadrosuna yıldız bir isim daha katıldı.

Başarılı oyuncu Gökhan Alkan dizide Kerim karakterine hayat verecek.


Kerim, yurt dışından gelen yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olarak izleyici karşısına çıkacak. Tesadüfen yolları kesişecek olan Yıldız (Eda Ece) ve Kerim’in (Gökhan Alkan) hayatı eskisi gibi olmayacak.

Halit yeniden zengin mi oluyor? Kerim ve Yıldız arasında neler olacak? Şahika yaptıklarının cezasını çekecek mi? Yasak Elma bu akşam 72. bölüm ile ekranlara geldi.


Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı

İşte Yasak Elma 73. bölüm fragmanı...


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