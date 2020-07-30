Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Şahika, Yıldız ve Ender üçgeninde sular durulmuyor. Şahika'nın sinsice kurulmuş planını öğrenen Ender önce davranmış, onu köşeye sıkıştırmıştı. Peki, yeni bölümde Şahika'yı neler bekliyor? Yıldız, Halit'i affedecek mi?

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika, elinde bavul ile parmaklıklar ardına düşer. Ancak onu orada da bekleyen bir sürpriz vardır. Hapiste onu karşılayan tanıdık sima, Şahika'yı dehşete düşürür.

İhtiras savaşıyla dolu dizi, pandemi nedeniyle ekrandan uzak kalmıştı. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan Yasak Elma'nın 29 Temmuz'da 75. bölüm fragmanı da yayınlandı. Ancak dizinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yok.

Son bölümde neler oldu?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.