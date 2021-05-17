Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'da 'Zehra' karakterine hayat veren Şafak Pekdemir, projeye veda ediyor.

Yeni bölümlerinin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma'nın 5. sezonunda hangi sürprizlerin yaşanacağı merakla bekleniyor.

Dizinin son bölümünün final sahnesinde herkesin evde olduğu bir anda büyük bir patlama yaşanmıştı.

Dizi kulislerinde projeye Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in veda edeceği ve başarılı oyuncunun Medyapım'ın yeni sezon için çekeceği başka bir dizisinin kadrosuna kaydırılacağı konuşuluyor.