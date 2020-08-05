Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti? İlber Uygar Kabaoğlu diziden neden ayrıldı?
4. sezonu ile izleyicisi karşısına çıkacak Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosunda önemli bir değişiklik yapılacak. 3 sezondur Yasak Elma dizisinde Erim karakteri ile yer alan İlber Uygar Kabaoğlu 4. sezonda Yasak Elma dizisinde yer almayacak. Yasak Elma’nın 4. sezonunda Erim karakterine yeni bir oyuncu hayat verecek.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Sezon sonu bize gelen bilgilerde Yasak Elma senaryosundan Erim karakterinin tamamen çıkarılacağı söylenmişti; zira sezon sonunda yayınlanan sezon finalinde Erim yanlış arkadaşlar ile görüştüğü için yurt dışına gönderilmişti. Bu da dizide Erim artık yok mesajı vermişti ancak işler değişti.
Yasak Elma Erim neden değişti?
Yasak Elma dizisinde bir zaman atlaması yaşanacak bu zaman atlamasında Erim karakterinin de büyümesi gerekiyor. Bu nedenle de Erim karakterine artık yaşı daha büyük bir oyuncu olan Arda Adil Görgen hayat verecek.
Arda Adil Görgen Kimdir?
Özellikle Meleklerin Aşkı dizisi ile dikkat çeken Arda Adil Görgen 1992 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan ve aktif olarak tiyatro yapan Arda Adil Görgen oyunculuk yeteneği ile yapımcıların dikkatini çeken bir isim.
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