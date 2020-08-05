Sezon sonu bize gelen bilgilerde Yasak Elma senaryosundan Erim karakterinin tamamen çıkarılacağı söylenmişti; zira sezon sonunda yayınlanan sezon finalinde Erim yanlış arkadaşlar ile görüştüğü için yurt dışına gönderilmişti. Bu da dizide Erim artık yok mesajı vermişti ancak işler değişti.

Yasak Elma Erim neden değişti?

Yasak Elma dizisinde bir zaman atlaması yaşanacak bu zaman atlamasında Erim karakterinin de büyümesi gerekiyor. Bu nedenle de Erim karakterine artık yaşı daha büyük bir oyuncu olan Arda Adil Görgen hayat verecek.

Arda Adil Görgen Kimdir?

Özellikle Meleklerin Aşkı dizisi ile dikkat çeken Arda Adil Görgen 1992 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan ve aktif olarak tiyatro yapan Arda Adil Görgen oyunculuk yeteneği ile yapımcıların dikkatini çeken bir isim.













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