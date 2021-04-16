Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde oynadığı Hercai dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Yasak Elma'ya konuk oluyor.

Hercai'de seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Özlem Gezgin, Yasak Elma'ya konuk oluyor. Gezgin fenomen dizide Ömer'in (Emre Dinler) eski sevgilisi Alev'i canlandıracak.