Yasak Elma dizisine Hercai'den sürpriz oyuncu
ATV ekranlarında yayınlanan başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin güzel oyuncusu Özlem Gezgin Yasak Elma dizisine konuk oluyor.
16 Nisan 2021, Cuma 21:11 Son Güncelleme:
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Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde oynadığı Hercai dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Yasak Elma'ya konuk oluyor.
Hercai'de seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Özlem Gezgin, Yasak Elma'ya konuk oluyor. Gezgin fenomen dizide Ömer'in (Emre Dinler) eski sevgilisi Alev'i canlandıracak.